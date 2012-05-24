Убивць Оксани Макар судитимуть без свідків

Суддя Селіванова оголосила рішення за клопотаннями адвокатів.

Справу розглядатиме колегія з трьох суддів, повідомляють Новости N.

Наступне судове засідання призначене на 12 червня, на ньому будуть присутні тільки учасники процесу.

Нагадаємо, сьогодні, 24 травня, у Миколаєві почалося попереднє судове слухання у справі про згвалтування і вбивство Оксани Макар. На нього доставили тільки двох із трьох обвинувачених: Артема Погосяна і Євген Краснощока. Третій підсудний - син екс-глави Єланецького району Максим Присяжнюк - скористався своїм правом не бути присутнім на засіданні.

Справа Оксани Макар, яку в ніч з 9 на 10 березня згвалтували і практично спалили живцем в Миколаєві, набула міжнародного резонансу.

На проведенні відкритих засідань наполягали і мати Оксани Макар Тетяна Суровицька, і її адвокат - народний депутат Микола Катеринчук. Проте суддя Олена Селіванова задовольнила клопотання адвокатів обвинувачених - справа слухатиметься за закритими дверима.