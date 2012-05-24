5 хлопців затримали за підозрою у вбивстві жінки і її сина на Київщині
17:06, 24 травня 2012Суспільство
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Загиблі – жінка 44-х років та її 15-річний син.
|Підозрюваним - від 15 до 21 року
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
За їх даними, в ніч на 24 травня у приватному будинку в селищі Чабани було вбито двох осіб та 1 особу тяжко поранено.
У скоєнні злочину підозрюються 5 юнаків, які були затримані на місці злочину. Усім їм від 15 до 21 року.
Загиблі – жінка 44-х років та її 15-річний син. Пораненим виявився власник будинку, його каретою швидкої медичної допомоги доставлено до лікарні з діагнозом: множинні проникаючі колото-різані рани живота. На даний час лікарі борються за його життя.
Порушено кримінальну справу. Прокуратура Київської області контролює розслідування цього злочину.
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