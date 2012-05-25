У Феодосії пограбували та побили помічника прокурора

У Феодосії ввечері 24 травня на старшого помічника прокурора міста напали двоє невідомих, побили і пограбували.

Потерпілому спричинено легкі тілесні ушкодження, повідомляє прес-служба прокуратури Криму. За фактом вчинення грабежу за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України міліція порушила кримінальну справу справу. Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури Криму.

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