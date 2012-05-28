На Рівненщині пройде археологічний фестиваль

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор культурно-археологічного центру «Пересопниця», Микола Федоришин, таке культурно-археологічне свято відбуватиметься вперше в Україні.

У рамках фестивалю запланований форум археологів, показові розкопки біля Миколаївської церкви, лицарські поєдинки, етноконцерт.

Одним із головних заходів стане також відкриття у цьому храмі музею-дзвінниці.

За словами М.Федоришина, «фішкою» гранд-фестивалю стане відтворення історичної легенди: весілля княжича Ярослава Галицького із княжною Ольгою Суздальською у 1150 році.