На Рівненщині пройде археологічний фестиваль

02:27, 28 травня 2012
Суспільство
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У Рівненській області 2-3 червня пройде археологічний гранд-фестиваль «Русь Пересопницька».

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор культурно-археологічного центру «Пересопниця», Микола Федоришин, таке культурно-археологічне свято відбуватиметься вперше в Україні.

У рамках фестивалю запланований форум археологів, показові розкопки біля Миколаївської церкви, лицарські поєдинки, етноконцерт.

Одним із головних заходів стане також відкриття у цьому храмі музею-дзвінниці.

За словами М.Федоришина, «фішкою» гранд-фестивалю стане відтворення історичної легенди: весілля княжича Ярослава Галицького із княжною Ольгою Суздальською у 1150 році.

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