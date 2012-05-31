Президентський автопарк збільшився на чотири броньовані мерседеси

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський.

За його словами, ці машини були конфісковані ще під час його роботи головою Служби безпеки України.

В.Хорошковський уточнив, що вони були конфісковані за порушення при декларуванні: броньовані автомобілі намагалися ввезти як звичайні.

Він також повідомив, що автомобілі не були продані, оскільки тривалий час не експлуатувалися.