Президентський автопарк збільшився на чотири броньовані мерседеси
02:07, 31 травня 2012Суспільство
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Кабінет міністрів України передав на баланс Державного управління справами чотири конфісковані броньовані "Мерседеси".
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський.
За його словами, ці машини були конфісковані ще під час його роботи головою Служби безпеки України.
В.Хорошковський уточнив, що вони були конфісковані за порушення при декларуванні: броньовані автомобілі намагалися ввезти як звичайні.
Він також повідомив, що автомобілі не були продані, оскільки тривалий час не експлуатувалися.
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