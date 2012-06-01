Турецька військова делегація відвідала Севастополь

У рамках офіційного візиту в Україну турецької військової делегації відбулася зустріч тимчасово виконуючого обов’язки командувача Військово-морських сил ЗС України віце-адмірала Юрія Ільїна з начальником Генерального штабу ЗС Турецької Республіки генералом армії Наджетом Озелем та переговори у складі делегацій. У зустрічі також взяли участь заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Григорій Саковський та перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, сторони обговорили ключові аспекти та перспективи співпраці між збройними силами двох держав. Зокрема, йшлося про співробітництво українських і турецьких ВМС у безпекових регіональних ініціативах - Чорноморської групи військово-морського співробітництва “Blackseafor” та операції “Чорноморська гармонія”, багатонаціональних навчаннях. Учасники зустрічі висловили переконання, що участь флотів обох держав у цих заходах сприяє підтриманню стабільності та безпеки у Чорному морі, зміцненню довіри та співробітництва між країнами Чорноморського регіону, досягненню взаємосумісності міжнаціональних угруповань.

Віце-адмірал Ю.Ільїн подякував генералу армії Н.Озелю за сприяння у навчанні українських морських офіцерів у навчальних закладах ЗС Туреччини, консультативну підтримку з боку турецьких ВМС в питаннях підготовки до боротьби з піратством. «Ми вітаємо постійну участь ВМС Туреччини в навчаннях серії “Сі Бриз”. Участь у міжнародних навчаннях є невід’ємною частиною бойової підготовки наших з’єднань, тому ми дуже зацікавлені в подальшій співпраці у цьому напрямку», – зазначив тимчасово виконуючий обов’язки командувача національного флоту.

У свою чергу, начальник Генерального штабу ЗС Туреччини генерал армії Н.Озель підкреслив, що візит в Україну і, зокрема, у Севастополь для нього також є дуже важливим, оскільки Туреччина та Україна як країни, які забезпечують безпеку у Чорному морі, мають розширювати двостороннє співробітництво у цьому напрямку.

Н.Озель із задоволенням відзначив, що між військово-морськими силами двох країн встановлені дуже добрі відносини, і висловив сподівання, що сьогоднішній візит турецької військової делегації вплине на їх подальший розвиток. Він також висловив сподівання, що Україна і надалі розширюватиме свою участь в регіональній ініціативі “Blackseafor” та операції “Чорноморська гармонія”.