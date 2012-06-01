На Хрещатику біля мерії знайшли підозрілий пакунок

15:16, 01 червня 2012
Суспільство
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Сьогодні вдень біля фонтану на вулиці Хрещатик, 25, який знаходиться неподалік столичної мерії, виявлено підозрілий пакет з невідомим вмістом. 

КМДА
Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві.

Наразі до місця виявлення підозрілого предмету виїхали вибухотехнічні та слідчо-оперативні служби МВС.

В міліції зазначають, що, скоріш за все, це звичайний пакет, який хтось забув або залишив навмисно, щоб перевірити готовність оперативних служб.

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