На Хрещатику біля мерії знайшли підозрілий пакунок
15:16, 01 червня 2012Суспільство
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Сьогодні вдень біля фонтану на вулиці Хрещатик, 25, який знаходиться неподалік столичної мерії, виявлено підозрілий пакет з невідомим вмістом.
|До місця виявлення підозрілого предмету виїхали вибухотехнічні та слідчо-оперативні служби МВС
Наразі до місця виявлення підозрілого предмету виїхали вибухотехнічні та слідчо-оперативні служби МВС.
В міліції зазначають, що, скоріш за все, це звичайний пакет, який хтось забув або залишив навмисно, щоб перевірити готовність оперативних служб.
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