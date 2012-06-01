Наступне засідання Ради органів податкового розслідування відбудеться в Україні

За словами Андрія Головача, це є свідченням визнання податкової міліції України у світі.

«Зняття торгівельних перепон і тенденції глобалізації вимагають тіснішої співпраці між органами податкової і фінансової поліції як на глобальному рівні так і в межах субрегіонів», - зазначив начальник податкової міліції Андрій Головач. Він нагадав, що в ході Міжнародної конференції «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами» представники 12 країн світу домовились про спільні дії з протистояння економічній злочинності.

«Високі стандарти роботи податкової міліції України є загальновизнаними у світі. Яскраве тому свідчення – і минула конференція, і майбутнє засідання Координаційної ради органів податкового розслідування, яке відбудеться восени у Криму», - заявив Андрій Головач.

Координаційна рада органіці податкового розслідування заснована 1999 року. До її складу входять представники країн СНД та Балтії. До сфери відповідальності Координаційної ради відносяться питання захисту економічної безпеки на теренах СНД, боротьба зі злочинністю та спільне проведення спецоперацій та оперативно-розшукової діяльності.

Податкова міліція України є ефективним державним інструментом для протистояння економічній злочинності.