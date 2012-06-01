На станції «Контрактова площа» шукали вибухівку
19:49, 01 червня 2012Суспільство
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Вхід до станції метро «Контрактова площа» у Києві перекривали для перевірки щодо можливого замінування.
|Вхід на станцію «Контрактова площа» з боку самої площі працює в звичайному режимі
«Перевіряли на замінування», - сказали в УМНС і додали, що докладна інформація щодо того, хто і коли повідомив про можливе замінування станції, є у розпорядженні міліції.
Між тим правоохоронці близько 10 хвилин тому зняли оточення навколо входу до станції і зараз вхід на станцію «Контрактова площа» з боку самої площі працює в звичайному режимі.
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