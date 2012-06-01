На станції «Контрактова площа» шукали вибухівку

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства надзвичайних ситуацій в Києві.

«Перевіряли на замінування», - сказали в УМНС і додали, що докладна інформація щодо того, хто і коли повідомив про можливе замінування станції, є у розпорядженні міліції.

Між тим правоохоронці близько 10 хвилин тому зняли оточення навколо входу до станції і зараз вхід на станцію «Контрактова площа» з боку самої площі працює в звичайному режимі.