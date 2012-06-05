На курорті «Куяльник» пограбували банк - злодії розібрали стіну

У ніч на 5 червня група злодіїв пограбувала відділення одеського банку «Порто-франко» на курорті «Куяльник», частково розібравши одну із стін будівлі, складену з піноблоків.

Про це повідомили УНІАН у Відділі із зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в міліції, злочинцям, які проникли в будівлю банку, вдалося відкрити сейф і викрасти 10 тис. дол., 7,5 тис. євро, 28 тис. грн і 61 тис. російських рублів.

За фактом пограбування фінансової установи порушено кримінальну справу за ознаками ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, вживаються заходи щодо виявлення і затримання грабіжників.