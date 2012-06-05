На курорті «Куяльник» пограбували банк - злодії розібрали стіну
16:46, 05 червня 2012Суспільство
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Злочинцям вдалося відкрити сейф і викрасти 10 тис. дол., 7,5 тис. євро, 28 тис. грн і 61 тис. російських рублів.
|Злочинці поживилися вмістом сейфу
Про це повідомили УНІАН у Відділі із зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.
Як уточнили в міліції, злочинцям, які проникли в будівлю банку, вдалося відкрити сейф і викрасти 10 тис. дол., 7,5 тис. євро, 28 тис. грн і 61 тис. російських рублів.
За фактом пограбування фінансової установи порушено кримінальну справу за ознаками ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, вживаються заходи щодо виявлення і затримання грабіжників.
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