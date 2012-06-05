МЗС назвало невиправдано жорстким вирок для українців у Лівії

МЗС вважає невиправдано жорстким вирок для українських громадян у Лівії, які ремонтували військову техніку на користь режиму Муаммара Каддафі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

МЗС вважає, що вирок для 19 українських громадян у Лівії є невиправдано жорстким і таким, «що не відповідає реальному обсягу і вазі тих дій, які ці люди робили в Лівії».

О.Волошин нагадав, що ці українські громадяни дійсно причетні до ремонту військової техніки, але вони не були причетні безпосередньо до військових дій, вони ні в кого не стріляли, вони не причетні до загибелі чи поранення лівійських громадян.

Він повідомив, що у цій справі сьогодні МЗС викликало посла Лівії в Україні, якому була доведена ця позиція України.

«Ми розраховуємо, що будуть забезпечені усі їхні (українських громадян – УНІАН) права на медичне обслуговування, на гідне ставлення», - сказав О.Волошин.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня відбулося засідання військового суду Тріполі у справі 19 громадян України, двох громадян Росії і трьох громадян Білорусі, які з серпня 2011 року утримуються революційною бригадою „Аль-Каакаа”.

За результатами засідання суд підтвердив обвинувачення, висунуті лівійською прокуратурою, і визнав їх «винними в участі у ремонті військової техніки для режиму Каддафі, що використовувалася проти лівійського народу».

Відповідно до судового вердикту, один громадянин РФ засуджений до довічного ув’язнення, решта затриманих, зокрема, 19 українських громадян, один росіянин і троє громадян Республіки Білорусь засуджені до позбавлення волі строком на 10 років.