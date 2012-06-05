Водій збив двох дітей і втік з місця пригоди

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ УМВС України в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, дорожньо-транспортна пригода за участю дітей сталася 4 червня в селі Уклин.

Як уточнюють у прес-службі УДАІ, скоївши наїзд на двох неповнолітніх пішоходів, водій не надав їм допомогу, а, за свідченнями очевидців, додав швидкості та зник з місця ДТП.

Свідки з транспортного засобу, який рухався позаду автомобіля, що скоїв наїзд, одразу зателефонували до міліції та поінформували, що втікач рухається на автомобілі «Mercedes Vito» у сторону кордону Закарпатської та Львівської областей.

Інспектори ДАІ затримали автомобіль. Водієм виявився 31-річний мешканець міста Львова, який перебував у стані алкогольного сп`яніння.

Наразі за даним фактом вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

За даними прес-служби УДАІ, 11-річний хлопець та 13-річна дівчинка були доставлені до Свалявської ЦРЛ.