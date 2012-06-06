Порушено справу про наругу над державним прапором

Як повідомив кореспонденту УНІАН прокурор Лановецького району Андрій Шокало, юнак зірвав державний прапор, встановлений на флагштоку біля центрального входу до школи, після чого за допомогою запальнички підпалив його. Як згодом було встановлено, неповнолітній перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Стосовно нього за фактом вчинення публічної наруги над державним прапором України з хуліганських мотивів прокуратурою Лановецького району порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 338 і ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.