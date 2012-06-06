Порошенко: так, щоб курс весь час був 8,04, або скільки там зараз, – так не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко сьогодні на брифінгу.

«На сьогоднішній день стан золотовалютних резервів підтверджує, що попит і пропозиція на валюту збалансовані. Країна має золотовалютні резерви і має можливість витримувати пікові спекулятивні навантаження», - сказав П.Порошенко.

При цьому він не виключив, що на валютному ринку можливі невеликі курсові коливання.

«Але так, щоб курс весь час був 8,04 або скільки там зараз – так не буде, тому що євро коштувало 1,42 (долара – УНІАН), сьогодні 1,23. А це одна з найбільших економік світу. Чому? Тому що криза в Греції триває, і попит на євро падає», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0750/8,0810, до 12:00 ціни впали - 8,0640/8,0710 грн/дол.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2486/1,2488, а до 12:00 підвищилися до 1,2512/1,2414.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,0945/10,1035, до 12:00 ціни становили 10,0925/10,1055.