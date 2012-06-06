Помер Рей Бредбері

Його вважали метром фантастики і основоположником багатьох традицій жанру, пише Коммерсант.

У молодості Рей Бредбері продавав газети, кілька років жив за рахунок дружини, поки в 1953 році в перших номерах журналу Playboy не опублікували його роман "451 градус за Фаренгейтом", який зробив письменника знаменитим. Його останній роман вийшов у 2006 році, майже щорічно виходили збірки нових оповідань.