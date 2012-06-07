Прокурор: ми заслухали справи Шевченка, Брагінського та Аксельрода
Замовне вбивство дніпропетровського бізнесмена Геннадія Аксельрода буде розкрито.
Про це заявила прокурор Дніпропетровської області Наталія Марчук журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.
Вона зазначила, що Координаційний штаб з розкриття терактів у Дніпропетровську паралельно заслухав хід слідства по кількох резонансних вбивствах, що сталися останнім часом.
«Ми заслухали справу Шевченка (екс-начальник УБОЗ в Дніпропетровській області Едуард Шевченко, розстріляний у серпні 2005 року - УНІАН), справу Брагінського (В’ячеслав Брагінський - бізнесмен, загинув в результаті вибуху в жовтні 2009 року - УНІАН) та справу Аксельрода. У нас є певні обґрунтування вважати, що вбивство Аксельрода буде розкрито», - підкреслила Н.Марчук.
Як повідомляв УНІАН, кілер убив Г.Аксельрода в Дніпропетровську 14 квітня близько 17.00.
За фактом вбивства бізнесмена порушено кримінальну справу.