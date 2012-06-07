Прокурор: ми заслухали справи Шевченка, Брагінського та Аксельрода

Про це заявила прокурор Дніпропетровської області Наталія Марчук журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

Вона зазначила, що Координаційний штаб з розкриття терактів у Дніпропетровську паралельно заслухав хід слідства по кількох резонансних вбивствах, що сталися останнім часом.

«Ми заслухали справу Шевченка (екс-начальник УБОЗ в Дніпропетровській області Едуард Шевченко, розстріляний у серпні 2005 року - УНІАН), справу Брагінського (В’ячеслав Брагінський - бізнесмен, загинув в результаті вибуху в жовтні 2009 року - УНІАН) та справу Аксельрода. У нас є певні обґрунтування вважати, що вбивство Аксельрода буде розкрито», - підкреслила Н.Марчук.

Як повідомляв УНІАН, кілер убив Г.Аксельрода в Дніпропетровську 14 квітня близько 17.00.

За фактом вбивства бізнесмена порушено кримінальну справу.