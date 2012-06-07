ЗМІ: МАУ не отримала дозволу літати до Алма-Ати

Причина відміни рейсу - відсутність дозволу авіаційної влади Казахстану на виконання «МАУ» регулярних польотів за маршрутом «Київ - Алма-Ати - Київ», пише «Комерсант-Україна» 7 червня 2012 року.

Тимчасовий дозвіл був виданий на період з 6 червня по 10 липня 2012 року. Мінтранском Казахстану відмовив «МАУ» в дозволі на виконання регулярних авіарейсів за маршрутом «Київ - Алма-Ати - Київ» на весь льотний сезон у зв'язку з тим, що українська авіакомпанія не змогла надати документи, що підтверджують переважне володіння та фактичний контроль над «МАУ» з боку юридичних або фізичних осіб України.

Необхідність надання даних документів обумовлена діючою «Угодою між Урядом Республіки Казахстан і Урядом України про повітряне сполучення». Пунктом 4 статті 4 міжурядової угоди передбачено, що одна зі сторін може відмовити перевізнику в дозволі на виконання рейсів, якщо не буде доведено, що авіакомпанія належить резидентам країни-учасниці угоди.

У Мінтранскомі Казахстану звертають увагу на те, що, незважаючи на неповне врегулювання ситуації з дозволом на польоти, українська авіакомпанія активно продавала квитки на рейси за маршрутом «Київ - Алма-Ати - Київ».

«Зазначимо, що авіакомпанія« МАУ», не маючи дозволу на виконання регулярних рейсів за маршрутом «Київ - Алма-Ати - Київ», здійснювала продаж квитків на даний рейс», - повідомляє транспортне відомство Казахстану.

Загалом на період літньої навігації на цьому напрямку «МАУ» було продано більше 7 тис. квитків. Надання тимчасового дозволу на виконання рейсів «Київ - Алма-Ати - Київ» є поступкою з боку авіаційної влади Казахстану. Як повідомляють інформаційні агентства Республіки Казахстан, таке рішення авіаційними властями Казахстану прийнято з метою запобігання негативного резонансу з боку пасажирів, що викупили місця на рейси авіакомпанії «МАУ» у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу.

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) - провідна українська компанія, заснована в 1992 році. Флот МАУ складається з 20 літаків «Боїнг-737» і 3 літаків АН-148. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт «Бориспіль». 25 лютого 2011 ФДМ України продав державний пакет акцій ВАТ «Міжнародні авіалінії України» у розмірі 61,58%. Акціонерами компанії стали UIA Beteiligungsgesellschaft mbH (Австрія) - 58,6% акцій «МАУ», UIA Holding GmbH (Австрія) - 25,84% акцій «МАУ», Capital Investment Project (Україна) - 15,55% акцій «МАУ». 22 квітня 2011 АМК України надав компанії Hanky Marketing Ltd (Британські Віргінські о-ва) опосередковане право набути більш ніж 50% акцій ПАТ «Міжнародні авіалінії України».