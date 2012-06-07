Прес-конференція, присвячена книзі «Необратимость. Судьба журналиста и его Чернобыльская тропа»

11 червня в понеділок об 11.00 у конференц-залі на другому поверсі приміщення Національної спілки журналістів України (вул. Хрещатик 27-А) відбудеться прес-конференція присвячена книзі Раїси Кисельової «Необратимость. Судьба журналиста и его Чернобыльская тропа».

В книзі, що ґрунтується на реальних подіях та фактах, описуються події перших 15 діб Чорнобильської катастрофи. Книга є відображенням подій очима журналіста, а також їх впливу на журналістську долю і свідомість. Раїса Кисельова була ліквідатором аварії на ЧАЄС протягом трьох років і наводить у книзі багато невідомих фактів про Чорнобильську катастрофу, а саме: реальні причини вибуху, події перших годин аварії, дії керівництва станції та міста Прип’ять. Окремі розділи присвячені опису праці тих, хто боровся з наслідками аварії: військовим, пожежникам, пілотам, міліціонерам та шахтарям. І, насамперед, тим журналістам, хто віддав життя намагаючись виконати свій професійний обов’язок.

Книга не змогла вмістити всі факти та враження події тих двох напружених тижнів, тому автор пропонує наступний формат прес-конференції, після 15-20 хвилинної презентації перейти до спілкування у формі питань та відповідей.

Бажаючі зможуть придбати екземпляр книги за 30 гривень.

На прес-конференцію запрошені журналісти, які працювали у Чорнобилі, офіцери пожежної служби МНС, журналісти з країн Східної Європи.