Коханка обвинуваченого в звірячому побитті Саші Попової не з'явилася на суд

Жорстоко побитій у Миколаєві в березні цього року 19-річній Олександрі Поповій необхідне подальше лікування з оперативним втручанням у відділенні щелепно-лицьової хірургії, а також лікування в реабілітаційному центрі не менше року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному висновку медиків, який як клопотання подав сьогодні на судовому засіданні адвокат О.Попової Володимир Тимошин, аби зафіксувати її стан на сьогоднішній день.

Згідно з довідкою, виданою на адвокатський запит у Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги, у О.Попової зафіксовані «важка політравма, відкрита черепно-мозкова травма, перелом черепа, порушено функції тазу, травма скелета, закритий перелом кісток носа, перелом верхньої й нижньої щелепи зліва. За станом здоров'я хворій показано продовжити курс лікування, зокрема лікування хірургічним втручанням у відділенні щелепно-лицьової хірургії. Попова самостійно не пересувається, потребує постійного догляду. Показано курс лікування в реабілітаційному центрі від одного року й довше».

Клопотання адвоката прийняте й додано до справи.

На сьогоднішнє засідання не з'явилася свідок Марія К. - коханка обвинуваченого в побитті О.Попової Олександра Косінова.

Суддя Олександр Беспрозванний оголосив, що її буде запрошено на наступне засідання завтра, 8 червня, на 14.00.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в одному з барів у Миколаєві 22-річний О.Косінов жорстоко побив О.Попову (8 квітня їй виповнилося 19 років). Дівчину привезли до миколаївської лікарні голою з важкими травмами.

На початку червня О.Попова після 50 днів коми опам'яталася, сама рухається та їсть, пробує вставати на ноги, відгукується на прохання лікарів і мами, розуміє звернення до неї, але нічого не бачить.

6 червня в Ленінському районному суді Миколаєва почався суд над О.Косіновим.

На першому засіданні О.Косінов визнав, що завдавав тілесні ушкодження дівчині, але заперечував той факт, що хотів її вбити і залишив напризволяще.

Адвокат підозрюваного представив суду довідку про те, що в його підзахисного бувають тимчасові провали в пам'яті.