Янукович запросив інвесторів долучатися до роботи щодо ВЕФ

Президент України Віктор Янукович запросив членів Ради вітчизняних та іноземних інвесторів долучатися до роботи Групи експертів з питань майбутнього розвитку України в рамках Ради з формування глобального порядку денного Всесвітнього економічного форуму.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав під час засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

«Я вас усіх запрошую до такої співпраці. Цей форум проводитиметься щорічно в Україні. Просив би вас прийняти активну участь у формуванні Ради цього форуму і подальшій її роботі», - сказав В.Янукович.

Глава держави додав, що сьогодні необхідно попрацювати над питаннями часу та місця проведення цього зібрання.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Президент України Віктор Янукович та Виконавчий голова Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб домовилися про створення Групи експертів з питань майбутнього розвитку України в рамках Ради з формування глобального порядку денного ВЕФ.

До Групи увійдуть урядовці, представники бізнесу, наукових кіл і громадянського суспільства, які зосередяться на питаннях розвитку України. Фахівці вивчатимуть досвід і хід реалізації Україною реформ в економіці та соціальній сфері. Вони розроблятимуть рекомендації і пропозиції щодо зміцнення глобальних, політичних, економічних і соціальних позицій України. Також Група експертів займатиметься опрацюванням таких питань, як позиції України в Європі, демократія, права людини та енергетична безпека. Персональний склад Групи визначатиме особисто Виконавчий голова Всесвітнього економічного форуму К.Шваб.

Група експертів з питань майбутнього розвитку України працюватиме у складі Ради з формування глобального порядку денного ВЕФ – широкого експертного органу, що складається з більш ніж 1200 членів. Цю систему було створено в рамках ВЕФ для розробки ідей та інноваційних рішень щодо розв’язання ключових глобальних, регіональних і галузевих проблем. Члени Системи Рад з формування глобального порядку денного ВЕФ ведуть постійний моніторинг основних тенденцій і розробляють рекомендації щодо вирішення проблем.