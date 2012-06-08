У Києві - небувалий попит на оренду вертольотів

До недавніх пір у столиці було всього 3 вертодроми - на території Центру серця (Братиславська), в Гідропарку і Жулянах, пише Сегодня.

З появою майданчика в центрі - біля Маріїнського парку - багато українських ВІПів подумують про те, що літати-то - набагато зручніше.

«Я тепер на роботу буду літати на вертольоті. А що? Краще, ніж стояти у пробках, особливо зараз, коли весь центр перекритий », - розповів на умовах анонімності один з нардепів.

Звідки стартувати - теж не проблема. Наприклад, у тій же Конча-Заспі, за словами політика і відомого гонщика Євгена Червоненка, є вертолітний майданчик. Приземляються машини з пропелером на відкрите поле недалеко від будинку мера Києва Леоніда Черновецького. За словами місцевих жителів, в гарну погоду тут сідає два-три вертольоти в день. І подібні вертодромів є практично у всіх елітних селищах під столицею.

Фірми, які здають вертольоти в оренду, говорять про пожвавлення інтересу до їхніх послуг.

«У Києві літати на вертольотах стали в три рази більше», - каже екс-гендиректор «Жулян» Сергій Никифоров. Літають в основному бізнесмени і депутати. А ось на єврочемпіонат вже навіть заангажовані практично всі вертольоти - ВІПи будуть пересуватися небом, щоб встигнути потрапити на матчі в різних містах.

Орендувати повітряне таксі можна в середньому за $ 1000-2000 за годину. Все залежить від марки вертольота і відстані. Проте на час матчів Євро уже заброньовані усі машини.