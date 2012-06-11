«Хюндай» знову зламався і затримав вісім поїздів

Про це сьогодні у коментарі IA ZIKповідомила працівник прес-центру Львівської залізниці Юлія Грабова. Через поломку потяг прибув на станцію призначення із двогодинним запізненням. Окрім того, було вибито з графіка вісім поїздів.

«Сталося пошкодження пантографа. Причинами поломки називають недоліки конструкції», – повідомила Ю.Грабова.

За її словами, поломку вдалося виправити, і сьогодні «Хюндай» Київ–Львів відбув за звичним графіком зі Львова до Києва.

«У ньому є 6 пантографів, їде він на трьох. Оскільки один вийшов з ладу, підключили інший, і потяг нормально сьогодні поїхав на Київ за своїм звичним розкладом», – зазначила Грабова.

За її словами, технічний огляд «Хюндаю», його ремонт будуть проводити на Південно-Західній залізниці.