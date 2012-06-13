Захисники української мови пікетували обласну владу

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники, серед яких були переважно представники опозиційних політичних сил (ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», «Фронту змін» та «Народної самооборони»), кричали: «Ганьба Партії регіонів!» та «Владу - геть!».

До пікетувальників вийшов голова обласної ради Юрій Кічатий, який запевнив, що він разом з усіма депутатами обласної ради також виступає за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою в Україні. За його словами, обласна рада прийняла вже два звернення на захист української мови.

При цьому народний депутат Юрій Прокопчук (фракція «БЮТ-Батьківщина») порадив рівненським «регіоналам» поїхати до Києва та там захистити українську мову, не давши однопартійцям прийняти законопроект «Про засади державної мовної політики» у другому читанні.

Згодом пікетувальники перейшли на майдан Незалежності обласного центру і продовжили акцію на підтримку української мови.

Як повідомлялося, днем раніше аналогічну акцію започаткували у Рівному активісти Української народної партії та громадських організацій, яка проходить під гаслом «Ні – Малоросії! Зробимо країну Україною!». Акція спрямована передусім на захист української мови у рекламно-інформаційній сфері міста.