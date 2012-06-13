Захисники української мови пікетували обласну владу
Майже 200 осіб пікетували сьогодні Рівненську обласну державну адміністрацію та облраду, вимагаючи захистити українську мову.
Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники, серед яких були переважно представники опозиційних політичних сил (ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», «Фронту змін» та «Народної самооборони»), кричали: «Ганьба Партії регіонів!» та «Владу - геть!».
До пікетувальників вийшов голова обласної ради Юрій Кічатий, який запевнив, що він разом з усіма депутатами обласної ради також виступає за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою в Україні. За його словами, обласна рада прийняла вже два звернення на захист української мови.
При цьому народний депутат Юрій Прокопчук (фракція «БЮТ-Батьківщина») порадив рівненським «регіоналам» поїхати до Києва та там захистити українську мову, не давши однопартійцям прийняти законопроект «Про засади державної мовної політики» у другому читанні.
Згодом пікетувальники перейшли на майдан Незалежності обласного центру і продовжили акцію на підтримку української мови.
Як повідомлялося, днем раніше аналогічну акцію започаткували у Рівному активісти Української народної партії та громадських організацій, яка проходить під гаслом «Ні – Малоросії! Зробимо країну Україною!». Акція спрямована передусім на захист української мови у рекламно-інформаційній сфері міста.