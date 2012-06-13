25% української молоді вживали наркотики (опитування)

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, про це свідчать результати дослідження «Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотиків» (ESPAD).

У ході дослідження впродовж 1995-2011 років у 36 країнах Європи, зокрема й в Україні, опитували учнівську молодь щодо тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотиків.

Результати дослідження презентували у Києві представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Ці результати свідчать, що кількість молодих людей у віці 15-17 років, які вживали алкогольні напої хоча б раз протягом життя, сягає 87%, а перша спроба будь-яких алкогольних напоїв відбувається у віці 13 років або раніше.

Найбільш вживаними наркотиками залишаються марихуана чи гашиш - 12% учнівської молоді вживали марихуану хоча б один раз. 3% опитаних вживали екстазі та мали досвід вживання «курильних» сумішей. Перша спроба вживання марихуани або гашишу відбулася для 2% у 13 років або раніше, а для 5% - до 15 років.

Важливо, що 11% підлітків вважають, що можна легко дістати марихуану або гашиш (серед хлопців – 15%, серед дівчат – 8%). 16% серед хлопців та 12% серед дівчат повідомили про те, що 1-2 рази мали можливість спробувати марихуану або гашиш, але не скористалися нею (у 2007 р. таких було 34% серед хлопців та 23% серед дівчат).

Дослідження виявило, що основними місцями, де можна придбати марихуану та гашиш, є дискотеки та бари, на другому місці – «точки» на вулиці або в парках, на третьому місці – вдома у торговців наркотиками, на четвертому – замовити через Інтернет, на п’ятому – навчальний заклад.

Результати свідчать, що рівень поширення вживання марихуани або гашишу серед учнівської молоді віком 15-16 років, після періоду зростання з 1995 р. по 2003 р. змінив своє спрямування на зниження, яке було зафіксовано в 2007 р. та закріплено за даними 2011 р. Якщо у 2003 році 29% хлопців і 12% дівчат повідомили про вживання будь-якого наркотику протягом життя, то у 2011 р. ці частки зменшилися, відповідно, до 18% та 8%.

***Соціологічне опитування 5-ї хвилі (попередні пройшли в Україні в 1995, 1999, 2003, 2007 та 2011 роках) в межах проекту «Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотиків» (ESPAD) було проведене серед 7702 учнів/студентів (3355 хлопців та 4157 дівчат) віком 15-17 років сільських та міських загальноосвітніх середніх шкіл, ПТНЗ та ВНЗ I–II та ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Дослідження було проведено Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка за підтримки ЮНІСЕФ в Україні, в рамках відповідного міжнародного проекту, здійсненого у 36 країнах Європи.