Попов подякував київським медикам

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це Олександр Попов сказав під час зустрічі з представниками громадської організації «Здоровий Київ»..

«Усі розуміють, що галузі потрібні зміни: впровадження сучасних технологій, покращення соціального захисту, нові підходи у менеджменті медичних закладів – усе це запорука покращення якості медичного обслуговування. Однак ми не маємо права наробити помилок. І саме тому нам потрібен відкритий діалог. Запитань багато, але відповіді на них з’являться лише тоді, коли ми почнемо рухатися у напрямку позитивних змін», – наголосив Олександр Попов.

Водночас голова КМДА подякував представникам медичної галузі за активну участь в обговоренні реформи охорони здоров’я, як і у всіх київських проектах розвитку медицини. За його словами, процес реконструкції, оновлення і осучаснення медичних закладів столиці, що розпочався в рамках підготовки Києва до Євро 2012, буде продовжено і після закінчення чемпіонату.

«Безумовно цього року нашим пріоритетом стала підготовка до Євро 2012. І усі ті проекти, які ми розпочали, у тому числі і в медичній галузі, будуть продовжені та розвиватимуться і відразу після закінчення чемпіонату. У нас багата київська медична школа, і ми повинні зберегти наші добрі традиції та надбання. У Києві працюють сильні медики, і це той золотий запас, який ми не маємо права розгубити. Саме тому ми і прагнемо створити власний Столичний стандарт охорони здоров’я – це сучасний підхід та технології у поєднанні із збереженням найкращих традицій галузі», – сказав Олександр Попов.

Крім того, голова КМДА повідомив, що вже наступного тижня у столиці відбудеться робоча нарада за участю представників медичних закладів та громадських організацій міста за підсумками старту реформи у пілотних Дніпровському та Дарницькому районах. Він підкреслив, що лише дискусія дозволить відпрацювати правильні рішення і зробити їх зрозумілими для всіх працівників галузі.

«Широке обговорення на кожному етапі безумовно затягує реформу у часі, однак воно необхідне. Найближчим часом пройдуть науково-практичні конференції у кожному районі щодо реальної оцінки готовності кожного окремого лікувального закладу міста до реформування. І лише за їхніми підсумками можна буде перейти до реальних змін. Необхідність реформи вже ні у кого не викликає сумнівів, однак її форсування також недопустиме», – наголосив Олександр Попов.

Зазначимо, що на зустрічі була присутня еліта медичної спільноти столиці. Це лікарі та медсестри, що свого часу були делеговані трудовими колективами лікувальних закладів міста. Згодом вони ввійшли до Громадського форуму Києва та створили громадське об’єднання «Здоровий Київ». Постійний і активний діалог з представниками медичної галузі з тим, аби не допустити помилок у реформуванні, ініціював особисто Олександр Попов.