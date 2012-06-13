Київська молодь прибрала подвір'я медичних закладів області
22:40, 13 червня 2012Суспільство
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Київська обласна державна адміністрація та регіональний осередок Партії регіонів залучили молодь до облаштування подвір’їв медичних закладів області до Дня медичного працівника, який святкуватиметься 17 червня.
Про це повідомили УНІАН в Київській облдержадміністрації.
У заході, крім школярів, студентів, представників молодіжних організацій, взяли участь керівники ОДА, зокрема заступник губернатора Тетяна Подашевська.
Вона зазначила, що сьогоднішньою акцією керівництво області хоче довести, що «за нас повинні говорити наші справи, які залишать пам’ять людям про добрі вчинки», зокрема про посаджені дерева, приведену до ладу територію медичних закладів в містах та селах області.
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