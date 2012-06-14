Перші 30 сімей, які отримали дешеву іпотеку, - кияни

15:29, 14 червня 2012
Суспільство
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У столиці працює державна програма «Доступне житло».

Попов хоче побити будівельний рекорд минулого року

Державна програма будівництва доступного житла, за якою можна отримати пільгову іпотеку під 3 відсотки річних у Києві вже працює. Перші 30 сімей, які стали її учасниками в Україні – кияни. Про це під час прямого ефіру на телеканалі «Київ» повідомив голова КМДА Олександр Попов.

«Бажаючих взяти участь у цій програмі серед киян дуже багато. Зелене світло ввімкнено. Проект уже успішно працює. Це не разова акція, а державна програма, державна підтримка – реально діючий механізм покращення житлових умов. Я раджу всім скористатись програмою «Доступне житло» – це дуже вигідно», – закликав киян Олександр Попов.

Він також повідомив, що, завдяки впровадженню програми, Київ розраховує суттєво збільшити кількість новобудов. А це, у свою чергу, означає пожвавлення у будівельній галузі, тобто створення нових робочих місць, покращення соціального захисту киян.

«Я переконаний, що це дасть можливість збільшити кількість будівництва житла. Минулого року ми збудували 1 мільйон 500 тисяч квадратних метрів – це був рекорд, я нагадаю, за всю історію будівництва житла в Києва. А цього року програма дасть можливість збудувати ще більше. Київ буде розвиватися за рахунок, у тому числі, будівництва доступного житла», – сказав Олександр Попов.

Нагадаємо, для спрощення процедури отримання пільгового кредиту на житло під 3%, 29 травня на базі Іпотечного центру Києва та Київської області (вул. М. Кривоноса, 2-А, корпус 3) запрацювало єдине вікно. Центр дозволяє в одному місці отримати всі необхідні документи та інформацію, аби стати учасником програми. Тут працюють представники будівельних компаній, банків, консультанти Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Учасниками програми у столиці стали 4 банки. Вони надають кредити, процентна ставка за якими не перевищує 16% річних. Втім позичальник сплачує лише 3%, решту – компенсує держава. Перший внесок не перевищує чверті вартості житла. Скористатися таким кредитом можуть не лише черговики, однак перевагу надаватимуть сім’ям із дітьми, та тим хто потребує покращення житлових умов.

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