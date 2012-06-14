У київській фан-зоні директор фірми та його підлеглий вкрали футболку
17:31, 14 червня 2012Суспільство
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У київській фан-зоні директор приватного підприємства та його менеджер вкрали з торгової ятки футболку з логотипом Євро-2012.
Порушено кримінальну справу за ст. 186 (грабіж) ККУ
Про це УНІАН повідомили у столичній міліції, зауваживши, що інцидент стався вчора. Обох чоловіків затримано, порушено кримінальну справу за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
При цьому у міліції зазначили, що вартість футболки - 350 грн.
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