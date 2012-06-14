У київській фан-зоні директор фірми та його підлеглий вкрали футболку

17:31, 14 червня 2012
Суспільство
2826 0

У київській фан-зоні директор приватного підприємства та його менеджер вкрали з торгової ятки футболку з логотипом Євро-2012.  

Фан-зона

Про це УНІАН повідомили у столичній міліції, зауваживши, що інцидент стався вчора. Обох чоловіків затримано, порушено кримінальну справу за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

При цьому у міліції зазначили, що вартість футболки - 350 грн.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter