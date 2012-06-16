У Рівному встановлено пам'ятник полковнику Армії УНР

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з ініціаторів акції, лідер Всеукраїнської благодійної ініціативи «Героїка» Олег Слабоспицький, потрібні на пам’ятник кошти вдалося зібрати завдяки небайдужим людям із Миколаєва, Рівного, Києва та інших міст України.

Пам’ятний знак освятили місцеві священики Української православної церкви Київського патріархату.

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Кость Вротновський-Сивошапка обіймав високі посади в установах УНР та Української Держави, зокрема, був начальником військово-ветеринарної управи Військового міністерства Центральної Ради та керівником одного зі збройних формувань Директорії.

З 1920 року мешкав у Рівному, де працював ветлікарем. Брав активну участь у громадському житті, зокрема, став ініціатором створення «Мистецького товариства». Був головою батьківського комітету Рівненської української приватної гімназії.