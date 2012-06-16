Суддя звільнив організатора торгівлі героїном у Житомирі

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, такі вимоги прокуратура висунула для прийняття законних рішень у кримінальних справах та щоб відстояти позицію невідворотності покарання за злочин.

"Наразі прокуратурою області готується низка документів реагування на незаконне рішення судді Бердичівського міськрайонного суду, який 13 червня 2012 року під час судового засідання за клопотанням захисту звільнив з-під варти громадянина іноземної держави, організатора злочинного угрупування, яке займалося реалізацією важких наркотичних засобів на території області", - сказала Т.Гоша.

"Доводи прокурора щодо ролі зазначеної особи у скоєнні особливо тяжкого злочину, матеріали кримінальної справи, які характеризують підсудного, рішення районного та апеляційного судів, якими зазначеній особі обирався та продовжувався термін тримання під вартою, судом не враховано", - додала вона.

"Клопотання захисту було задоволено у повному обсязі, оскільки більш «вагомими доказами» для нього стали надання довідок про оренду адвокатом житла підсудному та можливе його працевлаштування", - наголосила Т.Гоша.

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Як повідомляв УНІАН, 13 червня Бердичівський міськрайонний суд звільнив з-під варти організатора злочинної групи у складі чотирьох осіб, який постачали героїн на територію Житомирської області.

Наприкінці грудня минулого року працівники УБОЗу припинили діяльність групи, затримавши її учасників та організатора у різних містах України.

Під час розслідування кримінальної справи, порушеної за декількома статтями Кримінального кодексу (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 309), правоохоронці встановили причетність затриманих до налагодження міжнародного та міжрегіонального каналу поставки героїну на Житомирщину. Зокрема з жовтня по грудень 2011 року різними партіями до області надійшло близько 400 г наркотику, що за цінами «чорного ринку» коштує майже 350 тис. грн.