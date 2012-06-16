Янукович ветував закон про адміністративні послуги

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, відповідно до частини другої статті 94 Конституції, Президент повернув цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом.

Як вважає В.Янукович, прийнятий закон не містить інструментів для його реалізації.

Зокрема, у законі відсутній механізм фінансового забезпечення центрів надання адміністративних послуг, механізм компенсації державою органам місцевого самоврядування здійснення повноважень з надання певних адміністративних послуг, констатує Президент.

Також, за його словами, у законі не передбачено механізму контролю за ефективністю використання бюджетних коштів.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 травня ухвалила Закон "Про адміністративні послуги".

Даним законом визначено основні засади діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, прав і обов'язків фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

Передбачено, що лише законом визначається вичерпний перелік адміністративних послуг, і встановлено заборону делегування суб'єктам господарювання повноважень з надання адміністративних послуг.

Даним законом передбачено також надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг; запроваджується інститут адміністратора центру надання адміністративних послуг. Передбачено функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг.