Азаров: наші друзі в Росії зробили нам нерентабельною переробку нафти

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після відкриття Червонодонецької компресорної станції на Шебелинському родовищі в Харківській області заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

За його словами, це стимулюватиме відродження вітчизняної нафтопереробки. Щоб запустити власну нафтопереробку потрібно захистити наших нафтопереробників від напливу імпортних нафтопродуктів», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що через нерентабельність зупинили свою діяльність 5 із 7 українських нафтопереробних заводів, інші два працюють із перебоями. «Чому вони стоять? Тому, що наші друзі в Росії встановили таке вивізне мито на нафту, яка в сукупності з ціною нафти робить при нинішніх цінах на заправках нерентабельною переробку нафти», - сказав М.Азаров.

Окрім цього, за словами прем'єра, українські НПЗ потребують глибокої реконструкції й модернізації, оскільки вони не можуть конкурувати з привізними нафтопродуктами.

На думку М.Азарова, запустити вітчизняні нафтопереробні заводи буде нелегко, оскільки Україна зв'язана зобов'язаннями перед Світовою організацією торгівлі, має зобов'язання в рамках підписаної угоди про зону вільної торгівлі. Окрім цього, підкреслив М.Азаров, рішення, пов'язане з введенням ввізного мита на нафтопродукти, «викличе тимчасове, але підняття цін на нафтопродукти».