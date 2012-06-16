Азаров: наші друзі в Росії зробили нам нерентабельною переробку нафти
Українську нафтопереробну галузь потрібно захистити від напливу імпортних нафтопродуктів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після відкриття Червонодонецької компресорної станції на Шебелинському родовищі в Харківській області заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.
За його словами, це стимулюватиме відродження вітчизняної нафтопереробки. Щоб запустити власну нафтопереробку потрібно захистити наших нафтопереробників від напливу імпортних нафтопродуктів», - сказав М.Азаров.
Він підкреслив, що через нерентабельність зупинили свою діяльність 5 із 7 українських нафтопереробних заводів, інші два працюють із перебоями. «Чому вони стоять? Тому, що наші друзі в Росії встановили таке вивізне мито на нафту, яка в сукупності з ціною нафти робить при нинішніх цінах на заправках нерентабельною переробку нафти», - сказав М.Азаров.
Окрім цього, за словами прем'єра, українські НПЗ потребують глибокої реконструкції й модернізації, оскільки вони не можуть конкурувати з привізними нафтопродуктами.
На думку М.Азарова, запустити вітчизняні нафтопереробні заводи буде нелегко, оскільки Україна зв'язана зобов'язаннями перед Світовою організацією торгівлі, має зобов'язання в рамках підписаної угоди про зону вільної торгівлі. Окрім цього, підкреслив М.Азаров, рішення, пов'язане з введенням ввізного мита на нафтопродукти, «викличе тимчасове, але підняття цін на нафтопродукти».