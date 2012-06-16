На Полтавщині від вибуху газу постраждав чоловік
10:59, 16 червня 2012Суспільство
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У місті Пирятин Полтавської області внаслідок вибуху газу в квартирі постраждав чоловік.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора, 15 червня, о 22.49 в квартирі будинку на вул. Полтавська, 10.
Під час підігрівання води на плиті відбулося затухання побутового газу та його витік, а при спробі підпалити газову плиту мешканцем стався вибух.
Внаслідок вибуху господар помешкання отримав термічні опіки 1-го та 2-го ст. обличчя, двох кистей рук і був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги. Також вибухом пошкоджено внутрішнє оздоблення кухні, вибита шибка кухні.
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