На Полтавщині від вибуху газу постраждав чоловік

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора, 15 червня, о 22.49 в квартирі будинку на вул. Полтавська, 10.

Під час підігрівання води на плиті відбулося затухання побутового газу та його витік, а при спробі підпалити газову плиту мешканцем стався вибух.

Внаслідок вибуху господар помешкання отримав термічні опіки 1-го та 2-го ст. обличчя, двох кистей рук і був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги. Також вибухом пошкоджено внутрішнє оздоблення кухні, вибита шибка кухні.