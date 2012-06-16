Начальник УМВС Буковини про стрілянину в депутатів: це чиста битовуха

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

За словами М.Харабари, «це чиста битовуха, ми вже це чітко встановили».

Як нагадав начальник УМВС, наразі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Він підкреслив, що вже затримано одного з восьми нападників.

"Можу сказати на цю хвилину, що нападників було восьмеро. Четверо - активних, які діяли, та четверо, які були в стороні. Одного з них ми вже затримали», - сказав М.Харабара.

Він також поінформував, що «загиблий - колишній наш колега, співробітник міліції". Куля від травматичної зброї потрапила загиблому у живіт. «Це не мало б призвести до смертельного випадку, однак, за попередніми даними, загиблий мав проблеми із серцем», - додав начальник обласної міліції.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Фронту змін», в результаті нападу невідомих у місті Вашківці Чернівецької області отримали поранення двоє депутатів місцевих рад від цієї партії, їх приятель загинув.

Зокрема, як поінформували у «Фронті змін», депутат Вижницької районної ради Віталій Гарас разом із братом, депутатом Вашківецької міської ради Юрієм Гарасем, приятелем Романом Ставчанським та іншими жителями міста дивилися футбольний матч на другому поверсі приміщення універмагу в місті Вашківці, коли кілька молодих людей із травматичною та газовою зброєю вбігли до приміщення й відкрили вогонь по ним.

В результаті отриманих травм, несумісних із життям, Р.Ставчанський загинув.

В.Гарас отримав три поранення. Йому зроблено операцію. Ю.Гараса із складним пораненням перевозять в обласну лікарню, зазначили в партії.

У свою чергу в повідомленні буковинської міліції йдеться, що «причиною даного конфлікту були неприязні відносини, що виникли цього ж дня в с. Чортория Кіцманського району Чернівецької області, які виразились у питаннях самоствердження» (УНІАН: у цей день у селі Чортория відбувався етнографічний фестиваль «На гостини до Івана», присвячений 71-й річниці від дня народження видатного українського режисера і кіноактора Івана Миколайчука).