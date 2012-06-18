Прокуратура перевіряє причини вибуху в будинку на Прикарпатті

Як повідомили УНІАН у пресс-службі прокуратури Івано-Франківської області, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Як відомо, 16 червня вранці в Івано-Франківську у приватному житловому будинку стався вибух з подальшою пожежею.

О 9.25 пожежу було ліквідовано. З місця події в обласну клінічну лікарню з термічними опіками госпіталізовано трьох мешканців будинку – 1962, 1963 та 1989 років народження.

Під час розбору будівельних конструкцій зруйнованого будинку рятувальники виявили тіло загиблої домогосподарки 1942 року народження.