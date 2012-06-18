Прокуратура перевіряє причини вибуху в будинку на Прикарпатті

01:33, 18 червня 2012
Суспільство
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Прокуратура Івано-Франківська проводить перевірку причин та обставин вибуху газу в житловому будинку, внаслідок якого одна людина загинула і троє постраждали.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі прокуратури Івано-Франківської області, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Як відомо, 16 червня вранці в Івано-Франківську у приватному житловому будинку стався вибух з подальшою пожежею.

О 9.25 пожежу було ліквідовано. З місця події в обласну клінічну лікарню з термічними опіками госпіталізовано трьох мешканців будинку – 1962, 1963 та 1989 років народження.

Під час розбору будівельних конструкцій зруйнованого будинку рятувальники виявили тіло загиблої домогосподарки 1942 року народження.

 

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