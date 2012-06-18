У Богатирьової застерігають українців від шахраїв і їхніх дієтичних добавок

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, до міністерства продовжують надходити численні звернення громадян щодо шахрайських дій осіб, які реалізують дієтичні добавки населенню, реклама яких транслюється центральними радіохвилями України, друкованими виданнями тощо.

Особи, видаючи себе за посадових осіб страхової групи МОЗ України та структурних підрозділів міністерства, пропонують компенсації за неефективне лікування дієтичними добавками та, користуючись довірою людей, заволодівають їх коштами (вимагають повернути різницю в нарахованій компенсації), зазначається в повідомленні.

Як наголосили у зв’язку з цим у прес-службі, в структурі Міністерства охорони здоров`я України та серед підпорядкованих міністерству підприємств страхової групи МОЗ України не існує. Відшкодування матеріальних збитків не входить до повноважень Міністерства охорони здоров`я України.

«Відповідно до Ліцензійного реєстру МОЗ України, ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики Київському реабілітаційному центру "Здоров`я", Київському оздоровчому центру та іншим псевдомедичним закладам, які пропонують лікування дієтичними добавками за значно завищеною ціною, не видавалися», - підкреслюється в повідомленні.

Міністерство охорони здоров`я України поінформувало з даного питання Генеральну прокуратуру України та постійно співпрацює з Міністерством внутрішніх справ України, поінформували у прес-службі.

З метою недопущення введення в оману населення та випадків реклами дієтичних добавок без погодження з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров`я міністерством повідомлено всі відповідні органи контролю щодо додержання законодавства про рекламу, додали в МОЗ.