Азаров провів опитування у лікарні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Дніпропетровську під час відкриття перинатального центру.

«Нас це дуже турбує. Я звертаюся до медиків - вас влаштовує нинішній стан медицини?», - запитав М.Азаров медпрацівників, які зібралися перед перинатальним центром.

Прем’єр-міністр запропонував медикам підняти руки. Подивившись на реакцію, М.Азаров заявив: «Нікого не влаштовує?».

«Реформу проводити потрібно, щоб стало краще людям. Важливо, як робити медичну реформу», - наголосив він.