Moody's знизило рейтинги 15 великих банків
01:31, 22 червня 2012Суспільство
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Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитні рейтинги 15 великих світових банків.
Серед "знижених", яквипливає з повідомленнярейтинговогоагентства,Bank of America Corporation, Citigroup Inc.,Credit Suisse Group AG,Goldman Sachs Group Inc.,HSBC Holdings plc, JPMorgan Chase&Co.іMorgan Stanley.
Щодовсіх зазначенихбанківзниженняздійсненез негативнимпрогнозом.
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