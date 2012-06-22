Moody's знизило рейтинги 15 великих банків

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитні рейтинги 15 великих світових банків.

Серед "знижених", яквипливає з повідомленнярейтинговогоагентства,Bank of America Corporation, Citigroup Inc.,Credit Suisse Group AG,Goldman Sachs Group Inc.,HSBC Holdings plc, JPMorgan Chase&Co.іMorgan Stanley.



Щодовсіх зазначенихбанківзниженняздійсненез негативнимпрогнозом.

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