Податковців і митників можна об'єднати, але ніхто не знає, що з того вийде
04:35, 26 червня 2012Суспільство
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Голова Державної митної служби Ігор Калєтнік допускає можливість об’єднання податкової та митної служб у єдиний орган у довгостроковій перспективі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.
«Я думаю, ми можемо в перспективі розглядати питання об’єднання податкової і митної служб, але це може бути через досить тривалий час, через 5 років, може, ще пізніше», - зазначив він.
За словами І.Калєтніка, для цього необхідно вивчати можливі ризики.
«Сьогодні ніхто не може сказати, яка формула краща. Якби була одна випробувана система, то, мабуть, усі б до неї йшли», - зауважив І.Калєтнік.
Він нагадав, що на сьогодні митне і податкове відомства вже об’єднали інформаційні бази з метою співпраці. У подальшому планується співпраця митників з податковою міліцією у викритті порушень податкового законодавства.
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