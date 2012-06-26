Слідчим роз'яснять, навіщо потрібний безплатний адвокат

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це йшлося на виїзному засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населенню, яка відбулося 22 червня у Хмельницькому.

За підсумками засідання Рада винесла рекомендації державним органам, що задіяні в системі безоплатної правової допомоги, щодо якомога ширшого інформування населення про можливість отримання безоплатної правової допомоги.

У ході засідання відзначалося, що до 1 липня 2012 року у кожній області будуть сформовані та оприлюднені регіональні Реєстри адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору.

У вересні-жовтні поточного року буде проведено другий тур конкурсу, в результаті якого кількість безоплатних адвокатів, планується збільшити до 2-2,5 тисяч осіб.

Крім того, у 2013 році в Україні заплановано створення 43 міжрайонних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а у 2014 році – 24 центрів у містах республіканського та обласного значення.

У ході засідання зазначалося, що на сьогодні при органах юстиції створено 734 громадські приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, працівники органів юстиції беруть участь у роботі 894 громадських приймалень, створених при місцевих державних адміністраціях, центрах соціальних служб та 1814 консультативних пунктів, якими лише у І кварталі 2012 року здійснено 2080 виїздів для надання безоплатної первинної правової допомоги населенню віддалених районів сільської місцевості. Протягом І кварталу безоплатну первинну правову допомогу в Україні отримало понад 44 тис. осіб.

Рада ухвалила рекомендації Міністерству юстиції, Державному комітету з питань телебачення та радіомовлення, а також Координаційному центру з надання правової допомоги забезпечити широкомасштабну роз‘яснювальну роботу щодо інформування населення про формування в країні системи безоплатної правової допомоги.

Надано також рекомендації Міністерству внутрішніх справ щодо інформаційно-роз‘яснювальної роботи серед слідчих, службових осіб, що здійснюють досудове розслідування, осіб, уповноважених здійснювати адміністративне затримання, щодо застосування нового кримінального процесуального законодавства та законодавства про безоплатну правову допомогу.

Відповідні рекомендації сьогодні передано на підпис голові ради, міністру юстиції Олександру Лавриновичу.