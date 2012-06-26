На Львівщині в‘язень порізав двох наглядачів і співкамерника

Як повідомили сьогодні УНІАН в управлінні Державної пенітенціарної служби України у Львівській області, інцидент стався 24 червня.

„У Миколаївській виправній колонії №50 мав місце факт нанесення самопошкодження засудженим Л., 1982 року народження, який відбуває покарання за злочин, пов`язаний з незаконним обігом наркотичних речовин. Під час обходу житлової зони двоє молодших інспекторів виявили вказаного засудженого в одному із житлових приміщень. Він перебував у збудженому психоемоційному стані, тримав в руках заточену металеву пластину, не реагував на вимоги працівників установи припинити свої дії, вчинив самопошкодження і під час спроби затримання завдав тілесні пошкодження обом молодшим інспекторам та засудженому, який перебував у тому ж житловому приміщенні і намагався допомогти працівникам установи”, - зазначається у повідомленні.

Після припинення протиправних дій, учасникам події було надано першу медичну допомогу персоналом медичної частини установи, а засудженого Л. доставлено для проведення лікування в заклад охорони здоров’я по територіальності. На даний час його стан здоров’я стабільний, загрози життю немає.

За даним фактом проводиться перевірка.