Тігіпко розказав, хто біля кого має танцювати
Віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики головним у країні вважає роботодавця.
|Тігіпко побував у Вінниці
Як передає кореспондент УНІАН про це С.Тігіпко сказав сьогодні у Вінниці, де відвідав «Прозорий офіс».
«Деякі моменти в «Прозорому офісі» не відпрацьовані. Скажімо, я розмовляв з підприємцем, він прийшов сюди, отримує певну реєстрацію, але для того, щоб йому до кінця зареєструвати своє підприємство, йому потрібно піти ще у статистику, ще потрібно піти в податкову адміністрацію. Для мене незрозуміло, чому статистика, податкова адміністрація не може делегувати функції цієї однієї людини, щоб не ганяти підприємця?», - сказав С.Тігіпко.
Він переконаний, що на сьогодні головний в країні саме роботодавець. «Хто головний сьогодні в країні? Я вважаю, що головний сьогодні в країні – це роботодавець, та людина, яка дає робочі місця і та людина, яка сплачує податки. Всі інші повинні біля нього «танцювати», а не він біля них. Всі інші – це бюрократія в нормальному розумінні слова, яка повинна забезпечувати в першу чергу роботу», - сказав С.Тігіпко.
Він додав, що домовився з мером Вінниці Володимиром Гройсманом щодо організації за допомогою Міністерства соцполітики програмного продукту, яким зможуть скористатись усі міста України.
«Якби ми зробили такі центри, як у Вінниці, в кожному місті, я вважаю, що це було б дуже добре. Бізнесу потрібні конкретні справи, конкретні дії з підтримки. Я вважаю, що такий центр – це абсолютно конкретна підтримка для бізнес-середовища», – сказав С.Тігіпко.