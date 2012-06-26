Тігіпко розказав, хто біля кого має танцювати

Віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко вважає, що до Центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради необхідно залучити представників управління статистики та податкової.

Як передає кореспондент УНІАН про це С.Тігіпко сказав сьогодні у Вінниці, де відвідав «Прозорий офіс».

«Деякі моменти в «Прозорому офісі» не відпрацьовані. Скажімо, я розмовляв з підприємцем, він прийшов сюди, отримує певну реєстрацію, але для того, щоб йому до кінця зареєструвати своє підприємство, йому потрібно піти ще у статистику, ще потрібно піти в податкову адміністрацію. Для мене незрозуміло, чому статистика, податкова адміністрація не може делегувати функції цієї однієї людини, щоб не ганяти підприємця?», - сказав С.Тігіпко.

Він переконаний, що на сьогодні головний в країні саме роботодавець. «Хто головний сьогодні в країні? Я вважаю, що головний сьогодні в країні – це роботодавець, та людина, яка дає робочі місця і та людина, яка сплачує податки. Всі інші повинні біля нього «танцювати», а не він біля них. Всі інші – це бюрократія в нормальному розумінні слова, яка повинна забезпечувати в першу чергу роботу», - сказав С.Тігіпко.

Він додав, що домовився з мером Вінниці Володимиром Гройсманом щодо організації за допомогою Міністерства соцполітики програмного продукту, яким зможуть скористатись усі міста України.

«Якби ми зробили такі центри, як у Вінниці, в кожному місті, я вважаю, що це було б дуже добре. Бізнесу потрібні конкретні справи, конкретні дії з підтримки. Я вважаю, що такий центр – це абсолютно конкретна підтримка для бізнес-середовища», – сказав С.Тігіпко.