З України видворили впливового «злодія в законі»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

За їх даними, громадянина Російської Федерації, що має кримінальне прізвисько «Осетрина», було затримано в Автономній Республіці Крим.

Він є фінансистом грузинської злочинної спільноти Москви та підтримує зв’язки з кримінальними авторитетами, які перебувають у місцях позбавлення волі, зазначається в повідомленні.

Також, додали в ГУБОЗ, «Осетрина» є одним із найближчих сподвижників «злодія в законі» Аслана Усояна («Дід Хасан»), який вважається найвпливовішим на пострадянському просторі.

До України кримінальний авторитет «Осетрина» прибув з метою налагодження кримінальних та корупційних зв'язків, поширення на території нашої держави діяльності підконтрольних йому злочинних груп і таким чином перерозподілити сфери впливу у злочинному середовищі.

Відтепер йому заборонено в’їзд на територію України терміном на 3 роки, підкреслили в ГУБОЗ.