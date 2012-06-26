З храму викрали старовинну ікону
23:04, 26 червня 2012Суспільство
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У Києві із храму Святителя Миколая на Подолі серед білого дня невідомі вкрали унікальну ікону ХVІІ століття.
Як повідомляють «Подробности», святий образ представляє старовинну іконописну школу. А ще, як кажуть віряни, має цілющі властивості.
Це не поодинокий випадок крадіжки у храмі. Нещодавно в іншій церкві на Подолі вкрали ікону ХVІІІ століття. Злодія досі не знайшли.
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