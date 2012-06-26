З храму викрали старовинну ікону

Як повідомляють «Подробности», святий образ представляє старовинну іконописну школу. А ще, як кажуть віряни, має цілющі властивості.

Це не поодинокий випадок крадіжки у храмі. Нещодавно в іншій церкві на Подолі вкрали ікону ХVІІІ століття. Злодія досі не знайшли.