Через збирача металу обвалилась опора високовольтної лінії

У Томаківському районі Дніпропетровської області в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано 28-річного місцевого жителя, без постійного місця роботи, який скоїв крадіжки кріплень металевих конструкцій з опори високовольтної лінії електропередач, у результаті чого сталося її падіння.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

За даним фактом проводиться розслідування.