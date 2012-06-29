Через збирача металу обвалилась опора високовольтної лінії
04:32, 29 червня 2012Суспільство
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На Дніпропетровщині безробітний викрав кріплення з опори високовольтної лінії електропередач.
У Томаківському районі Дніпропетровської області в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано 28-річного місцевого жителя, без постійного місця роботи, який скоїв крадіжки кріплень металевих конструкцій з опори високовольтної лінії електропередач, у результаті чого сталося її падіння.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
За даним фактом проводиться розслідування.
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