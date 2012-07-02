У Гостинному дворі ламають театр

14:31, 02 липня 2012
Суспільство
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Активісти Гостинної республіки б'ють на сполох.

Гостинний Двір

У Гостинному дворі невідомі ламають приміщення театру.

Цю інформацію активістам Гостинної республіки, що проводять безстрокову акцію на захист Гостинного Двору, повідомила телефоном  архітектор будівлі, Валентина Шевченко.

«Інформація підтвердилась. Ніхто з осіб, що займаються руйнуванням, не представились та не надали жодних документів, що пояснюють їх дії. Руйнують все – пол, стіни. На місце вже приїхала міліція», - заявляють активісти.

Раніше вони прогнозували активізацію дій забудовника після закінчення Євро-2012.

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