У Гостинному дворі ламають театр
14:31, 02 липня 2012Суспільство
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Активісти Гостинної республіки б'ють на сполох.
У Гостинному Дворі триває протистояння
У Гостинному дворі невідомі ламають приміщення театру.
Цю інформацію активістам Гостинної республіки, що проводять безстрокову акцію на захист Гостинного Двору, повідомила телефоном архітектор будівлі, Валентина Шевченко.
«Інформація підтвердилась. Ніхто з осіб, що займаються руйнуванням, не представились та не надали жодних документів, що пояснюють їх дії. Руйнують все – пол, стіни. На місце вже приїхала міліція», - заявляють активісти.
Раніше вони прогнозували активізацію дій забудовника після закінчення Євро-2012.
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