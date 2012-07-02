У Ади Роговцевої від невиліковної хвороби помер єдиний син
15:49, 02 липня 2012Суспільство
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На п’ятдесятому році життя помер син легендарної актриси театру і кіно Ади Роговцевої Степанков Костянтин Костянтинович.
|Ада Роговцева втратила єдиного сина
Від невиліковної хвороби помер син Ади Роговцевої Степанков Костянтин Костянтинович. Про це повідомляє Дзеркало тижня. Степанков-молодший буде похований у Бориспільському районі, поруч з могилою батька — видатного українського актора Костянтина Петровича Степанкова.
Син видатної української актриси займався театральною і кінорежисурою, а пізніше працював у Міжнародній академії екології. Також він брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АС.
На початку 90-х для мами — Ади Роговцевої — він поставив бенефісний спектакль «Благо-дарю» на сцені київського театру ім. Л.Українки
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