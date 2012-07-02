У Ади Роговцевої від невиліковної хвороби помер єдиний син

Від невиліковної хвороби помер син Ади Роговцевої Степанков Костянтин Костянтинович. Про це повідомляє Дзеркало тижня. Степанков-молодший буде похований у Бориспільському районі, поруч з могилою батька — видатного українського актора Костянтина Петровича Степанкова.

Син видатної української актриси займався театральною і кінорежисурою, а пізніше працював у Міжнародній академії екології. Також він брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АС.

На початку 90-х для мами — Ади Роговцевої — він поставив бенефісний спектакль «Благо-дарю» на сцені київського театру ім. Л.Українки