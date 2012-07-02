У Житомирі невідомі розстріляли родину приватного підприємця

Самого господаря у той час не було вдома, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області.

Правоохоронці встановили, що підприємець близько 6.30 поїхав з дому у справах. Повернувшись близько 9.00, він виявив поранених та загиблих рідних.

На території області було введено в дію спеціальні оперативні заходи під умовною назвою «Сирена».

Слідчим управлінням УМВС порушено кримінальну справу за п.п. 1,2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб, малолітньої дитини), ч. 2. ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.