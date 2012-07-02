До уваги представників ЗМІ

02.07.2012 р.

АНОНС!

До уваги журналістів!

03 липня 2012 року о 16:00 годині з нагоди професійного свята – Дня працівника податкової служби України відбудеться урочисте відкриття Центру обслуговування платників податків при ДПС у м. Києві для іноземних громадян за участі Голови ДПС України Олександра Клименка, Голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова та Голови ДПС у м. Києві Ірини Носачової.

Місце проведення заходу: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, 1 поверх.

З приводу акредитації звертатись за тел. 461-77-30, (067) 236-41-16.