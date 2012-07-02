Відкриття Центру обслуговування платників податків при ДПС у м. Києві для іноземних громадян
16:42, 02 липня 2012Суспільство
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До уваги представників ЗМІ
02.07.2012 р.
АНОНС!
До уваги журналістів!
03 липня 2012 року о 16:00 годині з нагоди професійного свята – Дня працівника податкової служби України відбудеться урочисте відкриття Центру обслуговування платників податків при ДПС у м. Києві для іноземних громадян за участі Голови ДПС України Олександра Клименка, Голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова та Голови ДПС у м. Києві Ірини Носачової.
Місце проведення заходу: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, 1 поверх.
З приводу акредитації звертатись за тел. 461-77-30, (067) 236-41-16.
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