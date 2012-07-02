Янукович нагадав податківцям, що не варто «кошмарити» бізнес
18:30, 02 липня 2012Суспільство
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Президент України Віктор Янукович заявляє, що будь-який тиск на підприємців з боку податківців є неприпустимим.
Янукович хоче, щоб податкова стала "партнером" підприємців, president.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав на урочистому зібранні з нагоди Дня працівника Державної податкової служби.
«Будь-який тиск на підприємця вважаю неприпустимим і вимагаю від керівництва Державної податкової служби, інших правоохоронних органів вести рішучу боротьбу з подібними проявами», – підкреслив В.Янукович.
На його переконання, податкова служба України має стати реальним партнером бізнесу, адже від цього значною мірою залежить покращення ділового клімату в нашій державі.
Президент додав, що податкова політика також вимагає подальшого вдосконалення - вона має стати «органічною складовою модернізації країни та подальшого економічного зростання».
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